Пакистанский премьер призвал Трампа помочь в урегулировании кашмирского вопроса

ТАСС, 4 августа. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в урегулировании спора с Индией вокруг штата Джамму и Кашмир.

"Президент Трамп предложил роль посредника [в разрешении ситуации вокруг] Кашмира, - написал Хан в воскресенье на своей странице в Twitter. - Настало время стать им в связи с тем, что ситуация там и вдоль демаркационной линии между Индией и Пакистаном ухудшается из-за новых агрессивных действий со стороны оккупационных сил Индии". Хан добавил, что текущая ситуация может перерасти в региональный кризис.

30 июля телеканал NDTV со ссылкой на заявление Вооруженных сил Индии информировал, что по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

В июле президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом утверждал, что ранее обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди кашмирскую проблему. По словам Трампа, Моди спросил его, хочет ли он выступить в роли посредника или арбитра в споре Индии и Пакистана о Кашмире. Американский лидер заявил, что готов это сделать.

Вскоре с опровержением того, что Моди просил Трампа о посредничестве в кашмирском вопросе, выступил МИД Индии. Нью-Дели заявил, что настаивает на том, что проблема Кашмира должна решаться только в процессе переговоров между Индией и Пакистаном. После этого глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сказал, что Трамп "не выдумывал" просьбу Моди стать посредником между Нью-Дели и Исламабадом в разрешении кашмирской проблемы.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в этом регионе нет государственной границы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.