Глава МВД Латвии внес в 2019 году в черный список республики 47 иностранцев

РИГА, 4 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс с конца января 2019 года внес в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию балтийской республики, 47 человек. Об этом в воскресенье сообщает информагенство LETA со ссылкой на МВД страны.

"Министр принял соответствующие решения на основании информации, полученной от учреждений государственной безопасности", - отмечает агентство.

В перечне Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них певцы Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев, журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев и корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. Решение о включении лица в этот список может принять глава МИД или МВД республики. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

Министр юстиции Латвии Янис Борданс на прошлой неделе подверг резкой критике Гиргенса за посещение концерта российского исполнителя Григория Лепса в Юрмале. Глава Минюста считает, что певца нужно включить в черный список. В ответ на это глава МВД заявил, что у него нет правовых оснований включать артиста в такой список. Комментируя посещение концерта, Гиргенс подчеркнул, что это был не концерт Лепса, а международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, организатором которого является певица Лайма Вайкуле.