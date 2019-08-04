Помпео: США будут принимать решения о развертывании ракет в консультации с партнерами

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Решения о размещении "оборонных ресурсов" где бы то ни было будут приниматься Вашингтоном "при тесных консультациях" с партнерами. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в ходе своего визита в Австралию. Его слова приводит в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

Как сообщило в субботу AFP, министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Соединенных Штатов из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Помпео спросили, означает ли это заявление, что ракеты могут быть развернуты на военной базе в окрестностях города Дарвин в северной части Австралии, где находятся более тысячи американских морпехов.

"Что касается того, где мы разместим эти [ракеты], честно говоря, решения о развертывании сил, размещении ракет, обо всех вещах, которые мы делаем по всему миру - это то, что мы оцениваем постоянно. Мы хотим убедиться, что мы защищаем наших партнеров, защищаем американские интересы. Я думаю, наши усилия по развертыванию ресурсов, наших оборонных ресурсов для стабильности и сдерживания в мире - это то, что мы всегда рассматриваем, мы рады этому и будем делать это при тесных консультациях с каждым партнером", - сказал на это Помпео.

Госсекретарь вновь отметил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ДРСМД из-за якобы имевшего место нарушения договора со стороны России.

"Я думаю, министр Эспер имел в виду то, что мы решили, что выход из ДРСМД необходим после многих лет попыток убедить русских вернуться к соблюдению [условий договора] <...> И поэтому теперь мы начали предпринимать действия, которые начнут приближать [нас] к тому, где находятся русские, чтобы у нас тоже была возможность выполнять функции, которые с этим связаны", - добавил он.

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.