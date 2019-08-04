СМИ: задержанный Ираном танкер принадлежит Ираку

ТАСС, 4 августа. Танкер, который был задержан ранее на этой неделе силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), принадлежит Ираку. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, представитель КСИР объявил, что нефтеналивное судно, которое было задержано по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".

Как ранее сообщил телеканал Al-Mayadeen, Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом, которое перевозило его в арабские страны. По данным КСИР, на судне находилось 700 тыс. литров контрабандного топлива. На борту задержанного танкера находилось семь моряков-иностранцев.

Как в свою очередь указало агентство Mehr, КСИР произвел задержание судна по указу иранских судебных чиновников после того, как убедился в том, что танкер занимается контрабандой топлива. Задержанное судно было переведено в иранскую провинцию Бушер, груз доставлен в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.

19 июля агентство IRNA сообщило о задержании шедшего под британским флагом танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Глава компании - владельца танкера Эрик Хонелл сообщил, что команда состоит из 23 человек из Индии, Литвы, России и Филиппин. Позднее власти Ирана заявили, что танкер было вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все члены экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.