Мексика примет меры для защиты соотечественников в США после стрельбы в Эль-Пасо

МЕХИКО, 4 августа. /ТАСС/. Мексика решительно осуждает стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо в штате Техас и намерена принять меры для защиты своих соотечественников в США. Об этом заявил в обнародованном в воскресенье видеообращении министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"В отношении вчерашних событий в Эль-Пасо Мексика выражает <...> решительное осуждение, - сказал Эбрард. - Это варварское действие, которое унесло жизни невинных мексиканцев". По словам главы МИД, число пострадавших при стрельбе соотечественников достигло девяти.

Эбрард добавил, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил ему оказать помощь семьям пострадавших и принять "быстрые и решительные меры юридического характера" для того, чтобы потребовать обеспечить "условия для защиты" находящихся в США мексиканцев.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, 26 были ранены. В тот же день Лопес Обрадор сообщил, что в числе погибших были граждане латиноамериканской страны, и выразил соболезнования родственникам всех жертв.