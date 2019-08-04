В Багдаде опровергли сообщения, что задержанный Ираном танкер принадлежит Ираку

ТАСС, 4 августа. Танкер, который был задержан несколько дней назад отрядом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), отношения к Ираку не имеет. Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье приводит телеканал Al Arabiya.

В сообщении ведомства отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".

Некоторое время назад телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".

Как ранее сообщил телеканал Al Mayadeen, Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом. По данным КСИР, судно перевозило 700 тыс. литров контрабандного топлива в арабские страны. На борту задержанного танкера находились семь моряков-иностранцев.

По данным агентства Mehr, танкер отбуксировали в иранскую провинцию Бушер, груз доставили в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.

19 июля агентство IRNA сообщило о задержании шедшего под британским флагом танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Глава компании - владельца танкера Эрик Хонелл сообщил, что команда состоит из 23 человек из Индии, Литвы, России и Филиппин. Позднее власти Ирана заявили, что танкер было вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все члены экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.