США обеспокоены намерением Турции провести операцию в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен намерением турецкой армии провести операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат, и считает подобные действия неприемлемыми. Об этом заявила в воскресенье корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"). Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом", - сказала она.

Ортэгус отметила, что США "продолжают интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности". "Мы считаем этот диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны. Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес", - пояснила глава пресс-службы Госдепартамента.

Как сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее Евфрата. По его словам, турецкая сторона оповестила об этом Россию и США. О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.

Территория восточнее Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.