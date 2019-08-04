Полиция Лондона арестовала 24 человека в ходе акции в поддержку ультраправого активиста

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Полиция британской столицы задержала в воскресенье 24 человека в ходе состоявшейся в центре Лондона акции в поддержку ультраправого активиста и основателя радикальной группировки "Лига английской обороны" Томми Робинсона. Как сообщает информационное агентство Press Association, задержаны были как сторонники Робинсона, так и участники контрдемонстрации, организованной его идеологическими противниками из движения Stand up to racism.

Причиной задержания 14 человек стало нарушение правил проведения публичных собраний и манифестаций. Еще несколько человек были задержаны за дебош и нарушение общественного порядка в нетрезвом виде, а также по подозрению в хранении наркотиков и ношении оружия. Полиция следила за порядком в ходе акции, прошедшей на торговой улице Риджент-стрит в центре Лондона, и не давала правым активистам и противникам расовой нетерпимости вступить в конфликт друг с другом.

Томми Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, в прошлом месяце был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за неуважение к суду. Причиной стало то, что в 2017 году он нарушил запрет на съемку и вел прямую онлайн-трансляцию из здания лондонского суда в ходе резонансного процесса по делу банды педофилов из английского Хаддерсфилда, члены которой были впоследствии осуждены. Большинство членов банды являются выходцами из Пакистана и Индии.