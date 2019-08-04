Ассоциация журналистов призвала Белый дом не отзывать пропуск корреспондента Playboy

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Ассоциация корреспондентов Белого дома (White House Correspondents' Association, WHCA) в воскресенье выступила в поддержку корреспондента журнала Playboy и политического аналитика в телекомпании CNN Брайана Карема, выразив надежду, что его постоянный пропуск, необходимый для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США, не будет отозван.

В пятницу Карем написал у себя в Twitter, что получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с понедельника будет приостановлено на 30 дней. Сам журналист, а также журнал Playboy заявили, что намерены обжаловать это решение.

"WHCA внимательно следит за "предварительным" решением пресс-секретаря Белого дома о приостановлении постоянного пропуска одного из членов [ассоциации] на 30 дней. Мы искренне надеемся, что Белый дом больше не допустит ошибку, аннулировав пропуск корреспондента", - говорится в заявлении президента ассоциации Джонатана Карла, опубликованном на сайте организации.

"Мы готовы защищать права всех журналистов, которые работают над тем, чтобы привлечь к ответу наше правительство. Мы считаем, что каждый должен вести себя в Белом доме профессионально", - добавил Карл.

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на Карема, официальной причиной для приостановления действия пропуска стала его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника президента США Дональда Трампа. Конфликт произошел в прошлом месяце в Розовом саду Белого дома. По словам корреспондента Playboy, в Белом доме ему заявили, что он "не соблюдал основные нормы приличия и порядка" во время мероприятия и был груб "с гостем президента".

"Они утверждают, что [причина в том], что произошло 21 день назад. Я там каждый день. Если бы это было проблемой, это было бы доведено до меня задолго до этого <...> Я знаю, что, по их словам, проблема в этом, но это не настоящая проблема, иначе они бы могли поговорить со мной в любое время до этого момента", - сказал Карем газете.

Дело Акосты

Подобное лишение журналистов пропуска в Белым домом - не первый случай. 8 ноября прошлого года корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста был временно лишен своего постоянного пропуска из-за перепалки с Трампом во время пресс-конференции. Как заявила Сара Сандерс, тогда занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, журналист мешал девушке, работавшей в вашингтонской резиденции президента в качестве стажера, забрать у него микрофон. CNN после этого подала иск в суд в Вашингтоне к Трампу и ряду представителей его администрации, требуя вернуть Акосте пропуск.

20 ноября в CNN информировали, что пропуск Акосты в Белый дом полностью восстановлен и телекомпания не считает нужным продолжать судебное разбирательство с администрацией США на этот счет.