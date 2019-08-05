Мадуро назвал Колумбию "недееспособным государством", угрожающим Венесуэле

КАРАКАС, 5 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье назвал Колумбию "недееспособным государством", с территории которого экстремисты совершают нападения на Боливарианскую Республику.

"Эта страна [Колумбия] является недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, торговцы наркотиками и военизированные формирования", - заявил Мадуро, чьи слова приводит Венесуэльское агентство новостей, во время выступления в Каракасе.

Президент Боливарианской Республики также добавил, что венесуэльские правоохранительные органы конфисковали более 22 тонн наркотиков, поступивших с территории соседней страны. "В этом году Венесуэла побила рекорд по конфискации наркотиков, поступивших из Колумбии", - подчеркнул он.