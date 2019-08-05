СМИ: протесты в Гонконге вызвали транспортный хаос

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 августа. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты в понедельник вызвали транспортный хаос в Гонконге, заблокировав ряд дорог, нарушив работу метро и аэропорта. Отменено свыше ста рейсов, в частности, местных авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines, сообщает радиостанция RTHK.

В утренний час пик радикальные активисты начали блокировать двери в поездах метро, нажимают "тревожную" кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу нескольких веток. Также поступает информация о сбое работы скоростного поезда в аэропорт, пассажирам рекомендуется добираться туда на такси.

Оппозиционные силы призывают жителей Гонконга присоединиться к массовой забастовке в понедельник. Власти предупредили, что беспорядки могут негативно сказаться на экономике города. Гонконгская фондовая биржа уже отреагировала падением индекса "Хан Сен" на 2% в первые минуты торгов.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.