Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест российской стороне из-за проведения ВС РФ учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав южной части Курил. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах [так в Токио именуют южную часть Курил] и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам", - сказал он.

Газета "Санкэй" сообщила, что российская сторона уведомила Японию о проведении учебных стрельб в районе Кунашира с 5 по 10 августа. Токио уже неоднократно выражал России протесты в связи с такими стрельбами. В ответ на это в МИД РФ заявляли, что участившиеся претензии японских дипломатов к действиям российских военных на южных Курильских островах не способствуют формированию позитивной атмосферы в двусторонних отношениях.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.