СМИ: в Кашмире взяли под домашний арест лидеров двух партий

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Полиция Индии взяла в ночь на понедельник под домашний арест двух лидеров самых влиятельных в северном штате Джамму и Кашмир партий, им запрещено покидать дома и принимать делегации. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, среди задержанных экс-главный министр штата Мехбуба Муфти (2016-2018 годы), а также лидер оппозиции в региональном парламенте и экс-главный министр штата (2009-2015 годы) Омар Абдулла.

Омар Абдулла - лидер партии "Национальная конференция Джамму и Кашмира", Мехбуба возглавляет Народно-демократическую партию Джамму и Кашмира. По информации телеканала, в столице штата Сринагаре и некоторых районах запрещены все общественные собрания или митинги. В некоторых регионах отключена мобильная связь, заблокировано подключение к интернету.

На прошлой неделе центральные власти начали ввод дополнительного контингента из 10 тыс. военнослужащих в этот штат, где сохраняется нестабильная политическая обстановка. По данным местной прессы, официально не подтвержденным, в общей сложности в штат дополнительно может быть направлено до 25 тыс. солдат.

Кроме того, правительство Джамму и Кашмира 2 августа призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его территорию из-за проблем с безопасностью. Как сообщили СМИ источники в полиции, эти меры обусловлены тем, что действующие в штате боевики могут готовить атаки в связи с приближающимся Днем независимости, который Индия отмечает 15 августа.

По данным NDTV, ожидается, что в понедельник министр внутренних дел Индии Амит Шах выступит с заявлением в парламенте по поводу ситуации в Джамму и Кашмире.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.