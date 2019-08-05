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Совбез ООН одобрил поставки сельхозоборудования итальянской компании в КНДР

Речь идет о компании Agrotec SPA

ТАСС, 5 августа. Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил обращение итальянской компании Agrotec SPA об исключении из-под санкций поставок сельскохозяйственного оборудования в КНДР в рамках гуманитарного проекта. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на сайте СБ ООН.

"Комитет [по санкциям в отношении Северной Кореи] принял решение в качестве исключения позволить компании Agrotec SPA отправить сельскохозяйственную технику в КНДР в рамках "Проекта по улучшению продовольственной безопасности в стране", - говорится в документе Совбеза ООН. В перечень оборудования включены тракторы, плуги, рисовые молотилки, а также инструменты и комплектующие для ремонта.

Отмечается, что исключение из-под санкций вступило в силу 25 июля и будет действовать в течение полугода. 30 июля СБ ООН разрешил другой итальянской фирме Agriconsulting Europe SA перевести €1,06 млн в КНДР для обеспечения работы Офиса продовольственной безопасности ЕС в Пхеньяне.

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