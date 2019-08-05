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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

Глава МИД Ирана назвал действия Великобритании "экономическим терроризмом"

Тегеран не станет игнорировать направленные против него "акты агрессии", заявил Джавад Зариф

ТАСС, 5 августа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Великобританию в "экономическом терроризме". Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Тегеране, комментируя инцидент с задержанием властями Гибралтара иранского танкера.

"Великобритания является партнером США в экономическом терроризме. Ей следует знать, что такая политика будет иметь последствия", - цитирует его агентство ISNA.

Он также заверил, что Тегеран отныне не станет игнорировать направленные против него "акты агрессии".

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту танкера находились 28 членов экипажа (граждане Индии, Пакистана и Украины). В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

Теги
ПанамаСШАИранСирияИспанияВеликобританияЗариф, Мохаммад ДжавадЗадержание иранского танкера в ГибралтареБоррель, Жозеп
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