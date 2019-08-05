СМИ: полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против группы демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 августа. /ТАСС/. Стражи порядка в Гонконге применили слезоточивый газ для разгона группы демонстрантов, пытавшихся осаждать полицейский участок в спальном районе Тин Шуй Ван. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

Антиправительственные активисты и представители феминистских организаций собрались, чтобы выразить протест против грубого, по их мнению, обращения полицейских с женщиной, которая была задержана в воскресенье по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Не позволив толпе приблизиться к полицейскому участку, стражи порядка разогнали собравшихся, задержав нескольких радикалов, кидавших в них камни и яйца.

Между тем массовые демонстрации продолжаются и в других районах по всему городу на фоне призывов оппозиционных сил ко всеобщей забастовке. По некоторым предположениям, она может собрать до 500 тыс. человек. В частности, к забастовке примкнули некоторые сотрудники аэропорта, где было отменено не менее 230 рейсов.

Утром была нарушена работа нескольких веток метро, однако затем движение поездов постепенно восстановилось. Некоторые дороги остаются заблокированными для движения транспорта. В центральных районах города из-за опасения беспорядков закрыты многие торговые точки, включая трехэтажный магазин Apple в квартале Козуэй-бэй. К забастовке присоединились несколько десятков сотрудников местного "Диснейленда", собравшихся перед входом в парк.

В понедельник в своем выступлении перед журналистами глава местной администрации Кэрри Лам исключила возможность подачи в отставку, чего требуют многие демонстранты, и не предложила ничего конкретного для урегулирования кризиса. В то же время она подчеркнула, что в Гонконге складывается опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу "одна страна - две системы", стабильности и процветанию.