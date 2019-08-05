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Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем

В рамках визита украинский лидер также проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В Стамбуле Зеленский проведет встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем I", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в рамках визита также запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с представителями украинской и крымско-татарской общин.

Теги
УкраинаТурцияЗеленский, Владимир Александрович
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