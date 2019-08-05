Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В Стамбуле Зеленский проведет встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем I", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в рамках визита также запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с представителями украинской и крымско-татарской общин.