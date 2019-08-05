{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Пакистана осудил решение властей Индии лишить штата Джамму и Кашмир особого статуса

Исламабад предпримет все возможные меры, чтобы остановить "эти незаконные действия", говорится в сообщении ведомства

ТАСС, 5 августа. Министерство иностранных дел Пакистана осудило решение правительства Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 индийской конституции. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

На эту тему

"Пакистан решительно осуждает заявление правительства Индии о штате Джамму и Кашмир, - говорится в сообщении. - Как следует из резолюции Совета Безопасности ООН, никакие действия Нью-Дели не могут изменить статус данного спорного региона. Исламабад предпримет все возможные меры, чтобы остановить эти незаконные действия".

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром.

Теги
ИндияПакистан
Силовики Индии приведены в состояние повышенной готовности после решения по Кашмиру
На улицах Нью-Дели дежурят дополнительные полицейские патрули
Читать полностью