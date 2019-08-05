Демпартия Молдавии призвала ЕС вмешаться в политическую ситуацию в стране

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Ушедшая в оппозицию Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая в июне стала инициатором политического кризиса в стране, утверждает, что новые власти в республике оказывают на нее давление и просит вмешательства со стороны международных организаций. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письме, которое адресовано структурам ЕС, миссии ОБСЕ и Госдепартаменту США.

По заявлению демократов, на их лидеров "фабрикуются уголовные дела" по обвинению в узурпации власти, а представителей партий в госструктурах "незаконно" отстраняют. "ДПМ обращается к международным партнерам с призывом решительно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить злоупотребления и давление [на партию] со стороны нынешнего правительства", - информирует пресс-служба партии.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел трехмесячный кризис после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил эти решения неконституционными. После этого судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы и.о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Бывшие в оппозиции партии обвинили лидера демократов в узурпации власти, после чего Плахотнюк бежал из Молдавии. Сам олигарх разместил на своей страничке в Facebook сообщение, что покинул страну, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье. Тем временем парламент Молдавии принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране.