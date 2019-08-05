СМИ: Южная Корея планирует провести военные маневры на спорных с Японией островах

СЕУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Военные Республики Корея рассматривают возможность проведения в августе этого года маневров на спорных с Японией островах Токто (Такэсима). Как сообщает в понедельник телеканал KBS, ранее учения откладывались, чтобы не обострять южнокорейско-японские отношения.

Данные маневры обычно проводятся дважды в год при участии ВМС и ВВС страны. В первом полугодии они проходили в мае-июне. Во второй половине года они еще не проводились.

Представитель оборонного ведомства заявил телеканалу, что "конкретные сроки учений пока не определены, однако существует понимание, что откладывать их более нельзя". Военный пояснил, что "поскольку Япония пошла на прямую конфронтацию с Республикой Корея, Сеулу более нет смысла проявлять сдержанность".

Правительство Японии приняло 2 августа решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. 1 июля Токио уже ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

22 февраля 1905 года острова Токто (Такэсима) официально включили в состав префектуры Симане Японской империи. Сеул считает это колониальным захватом территории у крайне слабой тогда Кореи, которая вскоре сама целиком перешла под господство Токио. Оно продолжалось вплоть до поражения Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.

После этого Сеул установил контроль над островами, а с 1954 года разместил там военный гарнизон. Правительство Японии при каждом удобном случае подчеркивает свои права на эти территории.