Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов "Джавелин"

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью радио "Свобода", фрагмент которого опубликован в понедельник.

Он уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше "Джавелинов" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

В марте 2019 года спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сообщал, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

На военную помощь Украине, включая вооружение, в 2020 финансовом году американская администрация запросила $250 млн. В бюджете США на текущий год на эту цель выделено $200 млн. Сенат Конгресса США 27 июня одобрил проект американского военного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября - прим. ТАСС), который предусматривает выделение Киеву военной помощи на $300 млн, в том числе и на так называемые летальные вооружения.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года по настоящее время, составляет $1,5 млрд.