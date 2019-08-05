Полиция Гонконга задержала 82 радикальных демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 августа. /ТАСС/. Полиция Гонконга за последние почти два месяца протестов задержала свыше 500 радикальных активистов, в том числе 82 - в понедельник в спальном районе Тин Шуй Вань. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель пресс-службы полиции старший суперинтендант Кун Винчэн.

По ее словам, задержанные подозреваются в участии в незаконных собраниях, массовых беспорядках, нападениях на полицейских и хранении оружия.

"В общей сложности с 9 июня стражи порядка тысячу раз применяли против демонстрантов слезоточивый раз, 160 раз - резиновые пули и 150 раз - губчатые гранаты", - сообщила офицер. Она также отметила, что за этот период 139 полицейских были ранены в столкновениях, двое из них остаются в больницах с серьезными увечьями. Всего, по данным медиков, в больницы обратилось свыше 460 пострадавших.

В понедельник Гонконг охватила новая волна демонстраций на фоне призывов оппозиционных сил ко всеобщей забастовке. Протестные акции проходят в самых разных, в том числе спальных районах города, их участники нарушили работу общественного транспорта, метро, перекрыли ряд дорог и туннелей баррикадами. Полиция неоднократно применяла для разгона собравшихся слезоточивый газ, в том числе в центральном квартале Адмиралти, где находится правительственный комплекс.

В понедельник в своем выступлении перед журналистами глава местной администрации Кэрри Лам исключила возможность того, что подаст в отставку, чего требуют многие демонстранты, и не предложила ничего конкретного для урегулирования кризиса. Между тем во вторник в Пекине планируется пресс-конференция канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, на которой будут сделаны новые заявления по сложившейся ситуации.