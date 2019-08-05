МВД Молдавии поможет Генпрокуратуре расследовать уголовное дело об узурпации власти

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе пообещал оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании возбужденного в понедельник уголовного дела по факту узурпации власти в период правления Демократической партии и ее лидера, олигарха Владимира Плахотнюка.

"Виновные в этом серьезном преступлении - самом серьезном из всех - должны быть привлечены к ответственности! Я буду бороться до конца и предоставлю прокуратуре всю информацию, необходимую для правильного проведения расследования!" - написал Нэстасе на своей странице в Facebook. Он добавил, что "карточный замок, построенный Плахотнюком и его слугами, начинает разрушаться".

Ранее Нэстасе попросил Генпрокуратуру направить в парламент запрос о снятии иммунитета с ряда депутатов, которые спровоцировали в июне острый политический кризис в стране, среди которых был Плахотнюк. По его мнению, их действия следует рассматривать как узурпацию власти. Однако 25 июля Генпрокуратура Молдавии отказалась возбуждать уголовное дело по его запросу, за отсутствием состава преступления. Ситуация изменилась после того, как президент страны Игорь Додон по представлению парламента назначил нового и.о. прокурора Дмитрия Робу, который распорядился начать расследование.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающих Додона Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum, которые отстранили от власти Демпартию. Однако сторонники демократов заблокировали входы в правительство и другие госучреждения, что спровоцировало двоевластие. Кризис удалось разрешить, когда поддержку новому правительству оказали Россия, ЕС, США и ряд других стран, после чего демократы перешли в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил депутатские полномочия.

Обвиняют в Молдавии и России

Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал Плахотнюка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и частью 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). МВД РФ считает Плахотнюка причастным к так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено более 37 млрд руб.

В следственном департаменте МВД РФ расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, которые организовали канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России. Плахотнюку и его компаньону Константину Цуцу инкриминируются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Плахотнюк является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, контроль за которым осуществлял Цуцу, и покровительствовал его участникам.

В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СК РФ, он был объявлен в международный розыск. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на предпринимателя Ренато Усатого.