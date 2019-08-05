НАБУ подтвердило факт возбуждения дела о попытке подкупа главы офиса президента Украины

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что возбудило уголовное дело в связи с заявлением главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предложили взятку в $20 млн за то, чтобы мэром столицы и впредь остался Виталий Кличко.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ", - говорится в сообщении ведомства в Facebook. - Предварительная правовая квалификация - по ч.1 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")".

Ранее в понедельник о возбуждении дела сообщило агентство "Украинские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

30 июля Богдан заявил, что столичный мэр и одновременно глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко потерял контроль над столицей, а Киевом фактически руководят "два-три "смотрящих", которые контролируют группы депутатов. Глава офиса президента сообщил, что к нему приходил адвокат "одного из смотрящих", сообщил, что они зарабатывают на городском бюджете $40 млн в год, и предложил Богдану "половину этой суммы" в обмен на неприкосновенность Кличко. Тогда Богдан заявил о намерении по этому факту подать иск в суд.