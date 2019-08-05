СМИ: партия "Слуга народа" определилась с кадровыми назначениями в Верховной раде

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" определилась с кадровыми назначениями в Верховной раде, досрочные выборы в которую состоялись 21 июля. Об этом в понедельник сообщило издание "Новое время", ссылаясь на данные партии.

"Во время интенсивных курсов обучения в Трускавце члены "Слуги народа" определились с кадровыми назначениями в Верховной раде IX созыва", - отмечает издание.

"Новое время" обнародовало список кандидатур от партии на ключевые должности в парламенте. Так, по данным издания, спикером предлагается назначить Дмитрия Разумкова, вице-спикером - Руслана Стефанчука, главой фракции партии - Давида Арахамию.

Как утверждает издание, также решено назначить 15 заместителей главы фракции, которая, по предварительным данным, будет самой крупной в Раде - 254 депутата. Среди предложенных кандидатов - Галина Янченко, Дмитрий Соломчук, Юрий Корявченков.

На должности глав комитетов в Раде претендуют Даниил Гетманцев (комитет налоговой, таможенной и финансовой политики), Дмитрий Наталуха (комитет по вопросам экономической политики), Юрий Аристов (комитет по вопросам бюджета), Александр Ткаченко (комитет гуманитарной и информационной политики), Сергей Бабак (комитет по вопросам науки и образования).

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, как планируется, возглавит Андрей Герус, комитет по вопросам национальной безопасности и обороны - Александр Завитневич, комитет по вопросам инфраструктуры - Владислав Криклий, комитет аграрной политики и земельных отношений - Николай Сольский, комитет по вопросам здравоохранения - Михаил Радуцкий.