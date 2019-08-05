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После инцидентов со стрельбой Трамп обвинил американские СМИ в разжигании ненависти

"Освещение новостей должно быть объективным, иначе проблемы только обострятся", заявил президент США

ТАСС, 5 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские средства массовой информации, распространяя лживые сообщения, способствуют созданию напряженной обстановки внутри страны. Такое мнение глава Белого дома выразил в понедельник в своем Twitter.

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"На СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность [граждан] в нашей стране. Лживые новости в значительной степени способствовали разжиганию ненависти и гнева на протяжении многих лет. Освещение новостей должно быть честным, объективным и непредвзятым, иначе проблемы только обострятся", - написал Трамп.

Глава вашингтонской администрации обрушился на СМИ с критикой после того, как ряд либеральных изданий обвинили Трампа в том, что его критические высказывания в адрес латиноамериканских иммигрантов "спровоцировали стрельбу" в Эль-Пасо (штат Техас).

Теги
СШАТрамп, Дональд
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