"Оппозиционная платформа" требует создать комитет по решению проблем Донбасса

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала поддержать инициативу создания профильного комитета Верховной рады по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте политической силы.

В электронной базе Рады зарегистрирована петиция "О создании комитета Верховной рады Украины по вопросам реинтеграции и восстановления мира в Донбассе". В ней подчеркивается, что в Донбассе сохраняется угроза эскалации конфликта, необходим большой объем работ по оказанию помощи населению, а также восстановлению инфраструктуры, инженерных сетей и возвращению к мирной жизни. Также актуальной задачей остается обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения. Указанные проблемы требуют неотложных материальных и человеческих ресурсов, комплексного решения всех вопросов, привлечение как региональных, так и национальных институтов власти.

В связи с этим "Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается к избранным народным депутатам Украины, представителям политических партий в Верховной раде IX созыва с призывом откликнуться на требование общества. "Мы не имеем права свернуть на путь предшественников и продолжать вести страну по дороге войны, нищеты и разрухи. Способствовать мирному урегулированию вооруженного конфликта, обеспечить жизнь наших граждан по обе стороны линии разграничения и восстановить мир на Украине - это наказ избирателей, и мы не имеем права обмануть их доверие!" - отметили в партии.