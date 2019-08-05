СМИ: сирийские войска возобновляют военные действия в Идлибе

ТАСС, 5 августа. Вооруженные силы Сирии возобновляют военные действия против банд террористов в провинции Идлиб. Об этом говорится в переданном в понедельник агентством SANA заявлении военного командования.

"Сирийская армия будет вести боевые операции против террористических формирований, действующих под различными названиями, и отвечать на их нападения", - говорится в документе.

Ранее в пятницу командование ВС Сирии прекратило в одностороннем порядке огонь в северной зоне деэскалации, но перемирие было сорвано боевиками.