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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска возобновляют военные действия в Идлибе

Армия намерена проводить боевые операции против террористических формирований

ТАСС, 5 августа. Вооруженные силы Сирии возобновляют военные действия против банд террористов в провинции Идлиб. Об этом говорится в переданном в понедельник агентством SANA заявлении военного командования.

"Сирийская армия будет вести боевые операции против террористических формирований, действующих под различными названиями, и отвечать на их нападения", - говорится в документе.

Ранее в пятницу командование ВС Сирии прекратило в одностороннем порядке огонь в северной зоне деэскалации, но перемирие было сорвано боевиками.

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