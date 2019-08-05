Эксперт: Зеленский с Трампом обсудят членство в НАТО, поставки оружия и инвестиции

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом сфокусируется на приоритетных вопросах, касающихся гарантий безопасности, помощи в конфликте в Донбассе, а также инвестиций. Такое мнение высказал избранный депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа", кандидат на пост главы парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

"Что касается гарантий безопасности, то речь идет о поддержке продвижения [Украины] к членству в НАТО", - сказал он изданию "Сегодня".

Яременко также считает, что Украине следует расширить сотрудничество с американцами в вопросах вооружений и даже совместного производства оружия. "Думаю, не зря сейчас звучат заявления и [секретаря СНБО Александра] Данилюка и других о пересмотре подходов к военно-промышленному комплексу и развитию отношений с иностранными государствами. То есть речь идет о том, что Украина будет не только выпрашивать вооружение, но и говорить о закупках и совместном производстве. И тут большие перспективы, которые будут завязаны не только на финансы, но и на борьбу с коррупцией и другие организационные вопросы. Это большой комплекс проблем, который не стоит воспринимать, как просто передачу вооружений", - отметил Яременко.

К сфере интересов Украины Яременко также отнес и инвестирование со стороны США, особенно в ту сферу, которую, по его словам, президент делает одно из приоритетных - цифровизацию. "Это то, где США или американские фирмы могут очень много чего для нас сделать. У американцев тоже есть свои интересы. Они тоже хотят добиться, чтобы Украина все-таки вышла на уровень устойчивого развития, могла себя содержать, и они это связывают с экономическими, финансовыми, налоговыми и социальными реформами, борьбой с коррупцией и т.д. То есть все эти вопросы будут подниматься американской стороной на разных уровнях", - подчеркнул Яременко.

3 августа Зеленский заявил, что его встреча с Трампом должна пройти в сентябре в Вашингтоне.