Демпартия Молдавии оспорит в суде дело об узурпации власти

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Ушедшая в оппозицию Демократическая партия Молдовы (ДПМ) считает незаконным решение Генеральной прокуратуры возбудить против нее уголовное дело по факту узурпации власти и оспорит его в суде.

"Незаконное решение Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по поводу предполагаемой узурпации власти идеально вписывается в попытки новой власти преследовать демократов и объявить ДПМ вне закона", - утверждается в заявлении, которое размещено в понедельник на официальной странице партии. В нем отмечено, что в ДПМ "ждут постановления Генпрокуратуры для того, чтобы опротестовать его в суде".

Уголовное дело по узурпации власти в период правления Демпартии было возбуждено по распоряжению и.о. Генпрокурора Дмитрия Робу, который был назначен президентом Игорем Додоном по представлению парламента.

В понедельник Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка. Он обвиняется в совершении в организации преступного сообщества, совершении незаконных валютных операций, организации контрабандных поставок особо крупных партий наркотиков из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России.