СМИ: выборы в парламент Косово могут состояться 29 сентября

ЗАГРЕБ, 5 августа. /ТАСС/. Парламентские выборы в самопровозглашенном Косове могут пройти 29 сентября, в случае если законодательный орган края будет распущен 22 августа. Об этом сообщает в понедельник сербский телеканал N1 на своем сайте.

По его данным, депутаты парламента Косово в понедельник провели консультации о дате заседания, на котором пройдет голосование по вопросу роспуска законодательного органа. Принято решение о его назначении на 22 августа.

В случае, если в этот день парламент будет распущен, глава Косово в течение 10 дней должен объявить дату проведения новых парламентских выборов. Избирательный процесс должен быть проведен не ранее 30 и не позднее 45 дней после дня роспуска законодательного органа. Ориентировочно выборы могут быть назначены на 29 сентября.

Бывший премьер-министр самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку в связи с тем, что был вызван в Гаагу для дачи показаний в Специальном суде по расследованию военных преступлений в Косове.