Эксперт: раздел Джамму и Кашмира на две территории требует одобрения парламента Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Решение президента Индии Рама Натха Ковинда об отмене 370 статьи конституции, предоставлявшей особый статус штату Джамму и Кашмир, фактически уже вступило в силу, но намерение правительства о преобразовании штата в две новые союзные территории требует одобрения парламента. Об этом сообщил ТАСС политолог, вице-президент базирующегося в Нью-Дели исследовательского фонда Observer Нандан Унникришнан.

"С 5-го августа 2019 года названная статья 370 [конституции] уже прекратила действие, такое решение принял президент. Но решение о лишении Джамму и Кашмира статуса штата и раздел его на две союзные территории потребуют одобрения парламента", - отметил Унникришнан.

"Я также предполагаю, что сейчас противники этого шага обратятся в Верховный суд с требованием проверить эти решения правительства на соответствие конституции. Поэтому история, вероятно, еще не закончена", - добавил эксперт.

Ранее в понедельник глава МВД Индии Амит Шах сообщил в парламенте, что президент отменил действие статьи 370 конституции, министр предложил парламенту законопроект о том, что Джамму и Кашмир должен быть разделен на две союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх. По этому законопроекту союзная территория Джамму и Кашмир сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а Ладакх получает статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Предполагается, что теперь, после отмены 370 статьи конституции, жители других регионов Индии смогут приобретать землю в Джамму и Кашмире, что раньше не разрешалось, эта территория лишится своего флага (такая привилегия у штата была), использоваться будет только национальный флаг Индии, также будет позволено резервировать места в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, как это практикуется в других частях страны, и т.п.

До настоящего времени Индия состояла из 29 штатов и семи союзных территорий. Союзные территории обладают меньшими правами, чем штаты, они не имеют губернаторов и управляются непосредственно из центра, но некоторые из союзных территорий имеют свои законодательные органы.