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Кризис в Сирии

СМИ: боевики выпустили снаряды по окрестностям авиабазы Хмеймим

Есть погибшие, отмечает SANA

ТАСС, 5 августа. Бандформирования обстреляли в понедельник из минометных установок окрестности авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, где размещаются российские ВКС. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник. "Огонь был открыт террористами в 15:30 мск, несколько снарядов разорвалось в окрестностях авиабазы, - указывается в сообщении. - В результате есть погибшие, и нанесен значительный материальный урон".

Агентство не приводит других подробностей и не сообщает о пострадавших в рядах российских военнослужащих.

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