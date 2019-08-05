СМИ: боевики выпустили снаряды по окрестностям авиабазы Хмеймим

ТАСС, 5 августа. Бандформирования обстреляли в понедельник из минометных установок окрестности авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, где размещаются российские ВКС. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник. "Огонь был открыт террористами в 15:30 мск, несколько снарядов разорвалось в окрестностях авиабазы, - указывается в сообщении. - В результате есть погибшие, и нанесен значительный материальный урон".

Агентство не приводит других подробностей и не сообщает о пострадавших в рядах российских военнослужащих.