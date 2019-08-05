Верхняя палата парламента Индии одобрила законопроект о реорганизации Джамму и Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Индии Раджья сабха одобрила в понедельник предложенный правительством законопроект о преобразовании штата Джамму и Кашмир в две союзные территории и о прекращении действия статьи 370 конституции, предоставлявшей особый статус этому штату. Как сообщает информационное агентство PTI , за законопроект проголосовали 125 депутатов, против - 61.

Ожидается, что нижняя палата парламента Лок сабха рассмотрит законопроект во вторник, указывает агентство.

Ранее в понедельник глава МВД Индии Амит Шах сообщил в парламенте, что президент отменил действие статьи 370 конституции, которая предоставляла особый статус штату Джамму и Кашмир, и предложил парламенту законопроект о том, что Джамму и Кашмир должен быть разделен на две союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх. По этому законопроекту союзная территория Джамму и Кашмир сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а Ладакх получает статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имел особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Предполагается, что теперь, после отмены 370 статьи конституции, жители других регионов Индии смогут приобретать землю в Джамму и Кашмире, что раньше не разрешалось, эта территория лишится своего флага (такая привилегия у штата была), использоваться будет только национальный флаг Индии, также будет позволено резервировать места в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, как это практикуется в других частях страны, и т.п.

До настоящего времени Индия состояла из 29 штатов и семь союзных территорий. Союзные территории обладают меньшими правами, чем штаты, они не имеют губернаторов и управляются непосредственно из центра, но некоторые из союзных территорий имеют свои законодательные органы.