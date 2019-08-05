Трамп: ФБР при выявлении доморощенных экстремистов особое внимание уделит интернету

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США активизирует выявление доморощенных экстремистов в США в свете случаев расстрела людей, особое внимание при этом будет уделено интернету. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в связи с последними случаями массового расстрела людей в стране.

"Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма <...> Мы должны признать, что интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой <...> Мы должны пролить свет на темные участки интернета и останавливать массовые убийства прежде, чем они будут совершены", - подчеркнул президент.

Трамп добавил, что США ужесточат законодательство по борьбе с преступлениями на почве нетерпимости, за тяжкие преступления будет введена смертная казнь.