CNN: ФБР активизировало работу по предотвращению новых массовых расстрелов людей в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей поручил подчиненным по всей стране провести новые проверки для выявления возможной подготовки атак, подобных массовым расстрелам людей в городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо). Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN .

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По словам его источников, активную работу по предотвращению таких нападений будут вести региональные подразделения ФБР, а координировать их деятельность - группа руководящих сотрудников бюро в Вашингтоне.

В воскресенье на сайте ФБР было опубликовано заявление, в котором отмечалось, что массовые расстрелы в Эль-Пасо и Дейтоне могут подтолкнуть экстремистов к новым актам. Ведомство призвало граждан США сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях.