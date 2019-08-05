Литва вновь отказала организатору "Русских маршей" Горскому в политическом убежище

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Вильнюсский окружной административный суд постановил отказать в предоставлении Литвой политического убежища разыскиваемому Россией организатору "Русских маршей" Юрию Горскому. О соответствующем решении инстанции сообщил в понедельник журналистам адвокат российского националиста Лауринас Бекша.

"Суд поддержал позицию Департамента миграции при МВД Литвы о непредоставлении убежища", - сказал он. По словам адвоката, это решение будет обжаловано.

Департамент миграции и суд от комментариев воздерживаются, ссылаясь на то, что в деле фигурирует секретная информация из литовских разведывательных источников.

В мае 2018 года миграционная служба отказалась предоставить Горскому убежище. На основе информации Департамента госбезопасности и других источников было установлено, что весомых аргументов для предоставления убежища нет.

Горский обратился с жалобой в суд. Суд первой инстанции ее отклонил, однако Верховный административный суд обязал миграционную службу вновь рассмотреть прошение. Это было сделано в июне 2019 года с опять же отрицательным для просителя результатом.

В июле 2017 года Мещанский суд Москвы назначил Горскому домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статье за публичные призывы к экстремистской деятельности. Однако Горский бежал из-под домашнего ареста в Литву.