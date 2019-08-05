Опрос: в Европе укрепилась вера в будущее ЕС и евро

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Вера европейцев в позитивное будущее Евросоюза и евро укрепилась впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные общеевропейского опроса общественного мнения "Евробарометр - 2019".

В регулярно проводимом под патронажем Еврокомиссии опросе в этом году приняли участие 27,5 тыс. человек в 28 странах Евросоюза, а также в шести государствах - претендентах на вступление в ЕС - Турции, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Албании и в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра.

"Большинство европейцев - 61% оптимистично относятся к будущему Евросоюза, что на 3% больше, чем в аналогичном опросе 2018 года", - говорится в документе. При этом самый высокий уровень оптимизма в Ирландии (85%), которая рискует более всех остальных государств сообщества пострадать от выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 31 октября. Самый низкий уровень еврооптимизма испытывают жители выходящей из сообщества Великобритании (47%). Ненамного лучше обстоят дела во Франции (50%), тяжело пострадавшей от протестного движения "желтых жилетов".

Веру в позитивное будущее евро испытывают 76% европейцев, что на один процент больше, чем в прошлом году. При этом с оценкой экономической ситуации в своих странах дела обстоят значительно хуже - лишь 49% европейцев считают, что экономическая ситуация позитивна. Самые низкие показатели по этому вопросу зафиксированы в Греции (7%), Хорватии и Болгарии (20%), Италии (22%), Испании (26%), а также во Франции (29%).

Иммиграцию назвали главной проблемой Евросоюза 34% участников опроса, на втором месте - глобальное изменение климата, на третьем - экономическая ситуация в Европе.