МИД Ирана предложил лидерам региона заключить пакт о ненападении

ТАСС, 5 августа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил региональным лидерам начать диалог и заключить договор о ненападении на фоне снижения доверия к Соединенным Штатам. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства написал в понедельник на своей странице в Twitter.

По убеждению Зарифа, "провал доверия к США очевиден". Это проявилось хотя бы в том, отметил иранский министр, что Вашингтон "не смог привлечь даже клиентов и союзников США к участию в своих планах" (по созданию международной коалиции по охране судоходства в зоне Персидского залива - прим. ТАСС).

"Страны региона еще надолго останутся соседями и после ухода США", - уверен Зариф. В этой связи он считает, что "пришло время для лидеров региона сосредоточиться на решении именно региональных проблем". По мнению иранского министра, "диалог и заключение пакта об исключении агрессии [в отношениях между государствами региона] стало бы хорошим началом в этом направлении".

Госдепартамент США 24 июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением о том, что Германия отказывается от участия в инициированной США коалиции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.