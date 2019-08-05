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Кризис на Украине

Зеленский сменил командующих силовой операцией в Донбассе и Сухопутными войсками

Новые назначения получили Владимир Кравченко и Александр Сырский

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе (так называемой операцией объединенных сил) Владимира Кравченко, а также командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Соответствующие указы главы государства размещены в понедельник на сайте президента.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенными силами (ОС)", - сказано в одном из указов. Кравченко сменил на этой должности Александра Сырского, который был назначен командующим ОС в мае этого года на исходе президентского срока Петра Порошенко. Таким образом, Сырский проработал на этом посту всего три месяца.

Вместе с тем, Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутными войсками. Он сменил Сергея Попко, который занимал эту должность с марта 2016 года.

Кравченко до назначения командующим ОС возглавлял оперативное командование "Север" украинских Сухопутный войск. Сырский ранее был в числе руководства силовой операции в Донбассе.

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