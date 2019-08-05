Совет ЕС утвердил Жозепа Борреля в должности главы внешнеполитической службы

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил экс-главу МИД Испании Жозепа Борреля в должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом говорится в опубликованном в понедельник решении Совета ЕС от 31 июля.

"Совет ЕС принял решение назначить Жозепа Борреля верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности с момента завершения срока работы [Европейской] комиссии (31 октября 2019 года - прим. ТАСС) и до 31 октября 2024 года", - говорится в документе.

Это решение принято по письменной процедуре без созыва заседания Совета ЕС. Оно носит технический характер, поскольку кандидатура Борреля была согласована саммитом ЕС 30 июня - 2 июля, а для официального его вступления в должность с 1 ноября его еще должен утвердить Европарламент в конце сентября или начале октября.