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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран в течение месяца может начать сокращение обязательств по ядерной сделке

Это произойдет, если европейские участники соглашения не выполнят свои обещания

ТЕГЕРАН, 5 августа. /ТАСС/ Иран готов в течение одного месяца начать реализацию следующего этапа по сокращению взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки, если европейские участники соглашения не выполнят свои обещания. Об этом в понедельник заявил представитель Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ирана Бехруз Камальванди.

"Если в течение месяца другие участники договора не выполнят свои обязательства, нам потребуется около 30 дней, чтобы сделать третий шаг по сокращению выполнения пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД]", - цитирует Камальванди телерадиовещательная корпорация IRIB. По его словам, "позиция Тегерана не изменилась, и, если другие страны - подписанты соглашения будут исполнять свои обязательства, Иран также вернется к реализации пунктов СВПД".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Это стало вторым шагом по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, после того, как страна превысила разрешенный сделкой уровень запасов фторида урана (UF6) в 300 кг.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, Хасан
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