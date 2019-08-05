Комиссар Совета Европы просит МВД России пересмотреть методы работы на митингах

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович направила послание министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить соблюдение прав человека в ходе массовых акций. Сообщение об этом размещено в понедельник на сайте Совета Европы.

"Ввиду большого числа задержаний, произведенных во время акций протеста в Москве 27 июля 2019 года, я призываю вас пересмотреть методы и критерии, применяемые сотрудниками полиции для выявления и задержания лиц во время мирных собраний", - говорится в письме. Она также выразила "обеспокоенность по поводу большого числа задержаний" во время этого митинга, которые, как она отмечает, "во многих случаях были названы "необоснованными" очевидцами событий и правозащитниками.

Московские власти расценили акцию 27 июля как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Как заявил 30 июля мэр столицы Сергей Собянин, участники акций вынудили полицию применять силу, а сами представители правоохранительных органов действовали адекватно.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.