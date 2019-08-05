Госдеп: США достигли значительного прогресса на переговорах с талибами в Дохе

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. США достигли значительного прогресса, в том числе и по вопросу вывода американских войск из Афганистана, на переговорах с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) во время восьмого раунда переговоров в Дохе. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в Twitter.

"Опираясь на достигнутый в Кабуле на прошлой неделе существенный прогресс, последние несколько дней я провел в Дохе, сосредоточившись на оставшихся вопросах в деле завершения потенциальной сделки с талибами, которая позволила бы вывести [американские] войска [из Афганистана] с учетом конкретной обстановки. Мы добились значительного прогресса", - написал дипломат.

Он подчеркнул, что в понедельник отправится в Дели "на запланированные встречи для дальнейшего достижения международного консенсуса в поддержку процесса мирного урегулирования в Афганистане".

"Моя команда и представители движения "Талибан" продолжат обсуждение технических деталей, а также шагов и механизмов, необходимых для успешной реализации состоящего из четырех частей соглашения, в направлении которого мы работали с момента моего назначения [на пост спецпредставителя по Афганистану]. Соглашение об этих деталях имеет важное значение", - заключил Халилзад.

1 августа официальный представитель офиса талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что "Талибан" надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне в Афганистане. Он назвал предстоящие встречи в Дохе "решающим раундом переговоров" между талибами и американскими представителями.