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ООН призвала Индию и Пакистан проявлять сдержанность в ситуации вокруг Кашмира

В организации заявили, что с обеспокоенностью наблюдают за обстановкой в регионе

ООН, 5 августа. /ТАСС/. ООН после решения Нью-Дели об отмене особого статуса Кашмира призвала Индию и Пакистан проявлять сдержанность. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за напряженной обстановкой в регионе, - сказал он. - Призываем все стороны проявлять сдержанность".

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Кашмиром. Джамму и Кашмир при этом сохранит свой законодательный орган.

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