На Украине возбудили дело против Порошенко, связанное с его поездкой на Мальдивы

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента Украины Петра Порошенко и приближенных к нему лицам на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году при содействии таможенной и пограничной служб.

Об этом в понедельник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"С целью определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения, вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018 году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Юрист заявил, что факты, установленные в этом уголовном деле, являются "не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародерства".

1 января 2018 года Порошенко, его семья и охрана отправились на новогодние каникулы на Мальдивские острова. Как сообщили тогда украинские СМИ, при пересечении границы президентской семьей были предъявлены загранпаспорта, выписанные на чужие фамилии, а сам отпуск обошелся в более чем $500 тыс. В свою очередь Порошенко позже заявил, что пересекал границу по своему паспорту с соответствующей регистрацией у пограничников и оплачивал поездку со своих личных счетов.

Очередное дело

Порошенко на Украине подозревают, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Еще одно дело, расследуемое ГБР, касается возможной причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из государственного концерна "Укроборонпром" в офшоры.

28 июля 2019 года Порошенко с семьей отбыл на отдых за границу. Как долго он там будет находиться, не сообщается. Перед отъездом Порошенко ГБР вручило ему повестку на следующий допрос на 12 августа. Первый допрос Порошенко состоялся 25 июля, его допросили в качестве свидетеля. Позднее Порошенко заверил, что нет ни одного уголовного дела, фигурантом которого он является. Тем не менее, украинское издание "Вести" сообщило, что бывший президент обратился к лоббистским компаниям США с просьбой помочь в защите от уголовных дел.