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МИД Пакистана выразил протест послу Индии в связи с решением по штату Джамму и Кашмир

Ранее власти Индии объявили о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет этот штат особым статусом

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел Пакистана Сохаил Махмуд вызвал посла Индии в Исламабаде Аджая Бисарию для объявления решительного протеста в связи с отменой особого статуса штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе.

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"Пакистан решительно отвергает незаконные действия Индии, поскольку они противоречат нормам международного права и нескольким резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Замминистра также осуждает заранее принятые Индией шаги, такие как полная блокировка линии контроля, развертывание дополнительных 180 тыс. военнослужащих, введение комендантского часа, арест лидеров Кашмира и приостановление оказания услуг связи", - отмечает МИД. "Замминистра призывает Индию прекратить и обратить вспять все свои незаконные и дестабилизирующие действия, обеспечить полное соблюдение резолюций СБ ООН и воздержаться от любых дальнейших действий, которые могут повлечь за собой серьезные последствия", - указывается в заявлении.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом.

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