Президент Абхазии высоко оценил уровень взаимоотношений с Россией

СУХУМ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, баллотирующийся на второй срок на выборах главы государства, высоко оценил уровень взаимоотношений с Российской Федерацией. Об этом он рассказал в прямом эфире Абхазского телевидения в понедельник вечером в рамках предвыборной агитации.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа, на высший пост в государстве претендуют 10 кандидатов. Со 2 по 11 августа в прямом эфире Абхазского телевидения кандидатам в президенты предоставляется по одному часу эфирного времени бесплатно, в ходе которого они отвечают на вопросы ведущего на абхазском языке.

"Хорошие отношения с Российской Федерацией и ее президентом Владимиром Путиным складывались и до меня, при прежних президентах. Могу сказать, что нынешние отношения очень хорошие, за последние годы было несколько встреч с главой российского государства, и на них обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних взаимоотношений и развития Абхазии", - сказал Хаджимба. По его словам, президент России "прекрасно знает ситуацию в Абхазии, историю взаимоотношений с Грузией, хорошо относится к народу Абхазии".

Говоря о предстоящей 6 августа в Сочи очередной встрече с Путиным, Хаджимба сообщил, что на ней будет обсуждаться ситуация в экономике Абхазии, финансах, тема восстановления Сухумского аэропорта. "Часто слышу разговоры о том, что вопрос аэропорта всплывает только перед выборами президента, но это не так. Никто не говорил, что мы запустим аэропорт за 20 дней, но я верю в то, что вопросы, которые решались моими предшественниками Сергеем Багапшем и Александром Анквабом по теме аэропорта, мы должны продолжать. Сейчас мы готовим необходимую для запуска аэропорта документацию, есть инвестор, и почему его нужно отпугивать?" - сказал Хаджимба.

26 июля правительство Абхазии приняло постановление о присвоении международному аэропорту, не функционирующему с 1993 года, и воздушному пространству республики международного четырехбуквенного кода URAS в целях его открытия для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.