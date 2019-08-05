Обама и Клинтон высказались за ужесточение законов о контроле над оборотом оружия в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон в свете произошедших в выходные дни случаев массового расстрела людей в городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо) выступили за ужесточение в стране контроля над оборотом огнестрельного оружия. Соответствующие заявления они опубликовали в понедельник в Twitter.

"Сколько людей должно погибнуть прежде, чем мы восстановим запрет на штурмовое оружие и ограничения на магазины повышенной вместимости, а также утвердим всеобщие проверки данных [людей, которые хотят приобрести огнестрельное оружие в США]?" - написал Клинтон.

"Когда их приняли в 1994 году, имело место значительное снижение числа людей, погибающих при стрельбе в общественных местах. Когда запрет истек, показатель вновь вырос. Нам нужно действовать незамедлительно", - добавил он. Запрет на штурмовое оружие и ограничения на магазины повышенной вместимости действовали в США на федеральном уровне до 2004 года.

Обама в свою очередь констатировал: "Ни одно другое развитое государство не относится столь терпимо к такому уровню насилия с применением огнестрельного оружия, как мы". Он отметил, что ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия "может позволить предотвратить часть убийств".

Обама также высказался против того, чтобы в США политики выступали с заявлениями, "создающими обстановку страха и ненависти". По мнению экс-президента, недопустимо, чтобы в США в свете заявлений политиков "расистские высказывания становятся нормой". Обама не уточнил, кого имеет в виду.