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США призвали Индию и Пакистан к сохранению мира и стабильности

В Госдепартаменте заявили, что обеспокоены сообщениями о задержаниях

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. США следят за развитием ситуации вокруг решения Нью-Дели об отмене особого статуса Кашмира и призывают Индию и Пакистан к сохранению мира и стабильности.

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Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержаниях и призываем к уважению прав отдельных людей и обсуждению ситуации с представителями сообществ, которые были затронуты", - цитирует агентство Reuters слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. "Мы призываем все стороны к поддержанию мира и стабильности вдоль линии контроля", - добавила она.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом.

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СШАИндияПакистан
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