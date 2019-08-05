США призвали Индию и Пакистан к сохранению мира и стабильности

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. США следят за развитием ситуации вокруг решения Нью-Дели об отмене особого статуса Кашмира и призывают Индию и Пакистан к сохранению мира и стабильности.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержаниях и призываем к уважению прав отдельных людей и обсуждению ситуации с представителями сообществ, которые были затронуты", - цитирует агентство Reuters слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. "Мы призываем все стороны к поддержанию мира и стабильности вдоль линии контроля", - добавила она.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом.